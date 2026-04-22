Стармер снова придет в парламент из-за скандала с экс-послом Британии в США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер снова придет давать объяснения в парламенте на фоне скандала вокруг назначения бывшего посла в США Питера Мендельсона, который дружил с покойным американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

В среду Стармер снова появится в британском парламенте для ответов на вопросы депутатов относительно скандала с процессом назначения Питера Мендельсона послом Великобритании в США.

Начало заседания ожидается в 12:00 по Лондону.

Скандал из-за Мендельсона обострился в последние дни после обнародования фактов, что тот имел проблемы с проверкой безопасности перед назначением, но это не стало препятствием для решения.

Экс-чиновник МИД Британии обвинил офис Стармера в давлении относительно назначения Мендельсона.

