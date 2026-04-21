Експосадовець МЗС Британії звинуватив офіс Стармера у тиску щодо призначення посла у США

Заступник міністерки закордонних справ Великої Британії Оллі Роббінс, який днями подав у відставку, заявив, що офіс британського прем’єр-міністра Кіра Стармера тиснув на нього для пришвидшення безпекових перевірок експосла у США Пітера Мендельсона, звинуваченого у зв’язках з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Роббінс дав свідчення перед комітетом у закордонних справах Палати громад після того, як днями подав у відставку на тлі скандалу з безпековою перевіркою Мендельсона. Тоді уряд підтвердив, що МЗС пішло проти рекомендацій спеціального агентства та дозволило Мендельсону обійняти посаду посла попри те, що він не пройшов перевірку.

Ексзаступник міністерки закордонних справ заявив, що цей процес відбувався в умовах "постійного тиску" з боку офісу Стармера, де прагнули, щоб Мендельсон обійняв посаду якомога швидше.

"Увага була зосереджена на тому, щоб швидко доставити Мендельсона до Вашингтона. Я думаю, що протягом січня, чесно кажучи, мій офіс, офіс міністра закордонних справ, перебували під постійним тиском. Панувала атмосфера постійного переслідування", – заявив експосадовець.

Роббінс також зазначив, що в Кабінеті міністрів вважали, що потреби перевіряти Мендельсона перед призначенням не було, оскільки він уже був членом Палати лордів, однак на перевірці наполягало МЗС.

Водночас експосадовець визнав, що не повідомив про результати перевірки уряд чи особисто прем’єр-міністра, але заявив, що і сам не отримував остаточної інформації про неї.

Нагадаємо, наприкінці січня прем'єрство Кіра Стармера опинилося під загрозою після того, як Міністерство юстиції США опублікувало нові файли у справі засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна. З них випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Мендельсон надсилав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Нещодавно скандал знову спалахнув – після того, як стало відомо, що Мендельсон перед своїм призначенням на посаду не пройшов перевірку на безпеку, однак посадовці Міністерства закордонних справ не повідомили про це уряд.

20 квітня писали, що документи, які опублікував уряд Великої Британії, свідчать, що прем’єр-міністру країни радили перевірити експосла Британії у США перед призначенням на посаду.

Детальніше на цю тему – у статті "Чорний лебідь" для Стармера: чи призведе справа Епштейна до відставки прем'єра Британії.