Ryanair увеличит время от закрытия регистрации в аэропортах до вылета

Авиакомпания Ryanair объявила об изменении правил регистрации и сдачи багажа в аэропортах своей сети; нововведение вступит в силу с 10 ноября 2026 года.

Об этом говорится в официальном заявлении, передает "Европейская правда".

Согласно сообщению перевозчика, отныне регистрация в аэропорту и сдача багажа будут закрываться за 60 минут до запланированного вылета, тогда как ранее этот срок составлял 40 минут.

В компании отметили, что изменение должно дать пассажирам больше времени для прохождения контроля безопасности и паспортного контроля, особенно в часы пиковой нагрузки.

В Ryanair заявили, что новые правила в первую очередь касаются примерно 20% пассажиров, которые сдают багаж. Для остальных 80%, которые путешествуют только с ручной кладью, ничего не изменится: они и в дальнейшем будут проходить онлайн-регистрацию перед прибытием в аэропорт и следовать сразу в зону безопасности и выхода на посадку.

Кроме того, авиакомпания активно внедряет киоски самообслуживания для сдачи багажа.

Ожидается, что к октябрю они будут работать более чем в 95% аэропортов сети. Такие киоски интегрированы с мобильным приложением перевозчика и позволяют пассажирам самостоятельно оформлять багаж и печатать бирки, что должно сократить очереди и ускорить обслуживание.

