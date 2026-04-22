Рютте закликав союзників по НАТО наростити оборонне виробництво

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників спільно нарощувати виробництво в оборонній промисловості з метою посилення Альянсу.

Про це він сказав у середу, 22 квітня, під час візиту до компанії Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, найбільшого державного оборонного підрядника Туреччини, пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Рютте похвалив політичних лідерів у всьому Альянсі за зобов’язання збільшити видатки на оборону.

"Убезпечення мільярда людей у Європі та Північній Америці – це завдання не лише для НАТО та збройних сил країн-членів. Наша промисловість також несе тут відповідальність", – заявив він.

За словами генсека НАТО, "самі лише гроші" не зможуть убезпечити Альянс.

"Системи протиповітряної оборони, дрони, боєприпаси, радари, космічні можливості – ось що забезпечить нам безпеку", – наголосив він.

Рютте зазначив, що НАТО заштовхується із широким спектром загроз.

"Війна Росії проти України триває, військова модернізація та ядерна експансія Китаю продовжуються, а Іран поширює терор і хаос", – додав генсек НАТО.

Раніше Рютте заявляв, що за 2025 рік всім країнам-членам НАТО вдалося збільшили свої видатки на оборону, а також досягти показника у 2% від ВВП або й перевищити його, попри різницю у витратах між країнами Альянсу.

Також він вважає Росію найзначнішою загрозою безпеці Альянсу.