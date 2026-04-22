Рютте призвал союзников по НАТО нарастить оборонное производство

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников совместно наращивать производство в оборонной промышленности с целью усиления Альянса.

Об этом он сказал в среду, 22 апреля, во время визита в компанию Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, крупнейшего государственного оборонного подрядчика Турции, пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Рютте похвалил политических лидеров во всем Альянсе за обязательства увеличить расходы на оборону.

"Обеспечение безопасности миллиарда людей в Европе и Северной Америке – это задача не только для НАТО и вооруженных сил стран-членов. Наша промышленность также несет здесь ответственность", – заявил он.

По словам генсека НАТО, "одни только деньги" не смогут обезопасить Альянс.

"Системы противовоздушной обороны, дроны, боеприпасы, радары, космические возможности – вот что обеспечит нам безопасность", – подчеркнул он.

Рютте отметил, что НАТО сталкивается с широким спектром угроз.

"Война России против Украины продолжается, военная модернизация и ядерная экспансия Китая продолжаются, а Иран распространяет террор и хаос", – добавил генсек НАТО.

Ранее Рютте заявлял, что за 2025 год всем странам-членам НАТО удалось увеличить свои расходы на оборону, а также достичь показателя в 2% от ВВП или превысить его, несмотря на разницу в расходах между странами Альянса.

Также он считает Россию самой значительной угрозой безопасности Альянса.