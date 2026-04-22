Литва закупит беспилотники-перехватчики, испытанные в Украине

Правительство Литвы одобрило закупку пробной партии беспилотников-перехватчиков американского производства Merops AS-3 Surveyor, которые Украина испытала в боевых условиях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Литовское правительство одобрило запрос Министерства обороны на приобретение этих систем без применения традиционной процедуры государственных закупок. Если бы это исключение не было применено, то стране пришлось бы объявить тендер и выбрать поставщика с наиболее выгодным экономическим предложением. Как отмечается, в Минобороны Литвы настаивали на приобретении именно комплексов Merops из-за их применения в Украине.

"Мы хотим приобрести рабочую, четкую, проверенную в Украине систему перехвата Merops, которая позволяет нам эффективно бороться с беспилотными авиационными системами типа "Шахед", "Гербера" и различными аналогами по низкой цене", – сказал министр обороны Литвы Робертас Каунас.

В своем представлении правительству министр отметил, что Агентство оборонных ресурсов намерено приобрести у американского производителя Perennial Autonomy комплексы Merops AS-3 Surveyor с 48 беспилотными летательными аппаратами без боевого заряда – 24 единицы с тепловым и 24 с радиолокационным датчиками. Одновременно будут закуплены услуги по обучению и интеграции радаров.

Недавно Каунас также сообщил, что в апреле в страну прибудут дополнительные радары ближнего радиуса действия, которые усилят противовоздушную оборону.

Ожидается, что в этом году Литва выделит четверть своего оборонного бюджета на закупку вооружения, в частности на приобретение средств наблюдения за воздушным пространством и противовоздушной обороны.

Напомним, в марте во время атак Украины по портам РФ вокруг Петербурга несколько беспилотников сбились с курса и залетели на территорию балтийских государств.