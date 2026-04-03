Прем'єр Греції провів перестановки в уряді на тлі скандалу з аграрними субсидіями

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у п'ятницю провів перестановки у своєму кабінеті після відставки міністрів на тлі ескалації скандалу з субсидіями на сільське господарство.

Про зміни оголосив речник уряду Павлос Маринакіс, передає "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Евангелос Турнас, колишній заступник міністра з питань кліматичної кризи та цивільного захисту, замінить Іоанніса Кефалогянніса на посаді міністра цивільного захисту. Маргаритіс Схінас, колишній віцепрезидент Європейської комісії, змінить Костаса Ціараса на посаді міністра сільського розвитку.

Макаріос Лазарідіс, представник "Нової демократії" в парламентській слідчій комісії з розслідування справи OPEKEPE, був призначений заступником міністра сільського розвитку, змінивши на цій посаді Христоса Келласа.

Кефалогянніс і Ціарас подали у відставку раніше в п'ятницю після того, як були згадані в розслідуванні європейської прокуратури щодо скандалу з фермерськими субсидіями. Дімітріс Варцопулос, який також фігурує в розслідуванні, подав у відставку з посади заступника міністра охорони здоров'я.

Справа стосується ймовірного шахрайства з виплатами, що здійснювалися нині неіснуючим державним агентством OPEKEPE, яке адмініструвало сільськогосподарські субсидії Європейського Союзу.

Європейська прокуратура (EPPO) заявила, що виявила докази того, що грецькі фермери, за допомогою посадовців, привласнювали кошти ЄС.

Торік ЄС наклав на Грецію штраф у розмірі 392 млн євро за нецільове використання сільськогосподарських субсидій у період з 2016 по 2023 рік агенцією OPEKEPE.

Наприкінці минулого і на початку цього року Грецією прокотилися масштабні протести фермерів, які в тому числі виступали проти затягування виплат субсидій.