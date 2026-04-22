В Греции сняли иммунитет с 13 депутатов правящей партии по делу о мошенничестве с субсидиями ЕС

Парламент Греции проголосовал за снятие иммунитета с 13 депутатов правящей партии "Новая демократия", имена которых фигурируют в материалах дела о скандале вокруг OPEKEPE, связанном с распределением сельскохозяйственных субсидий ЕС.

В ходе отдельного голосования депутаты проголосовали за снятие иммунитета с Хараламбоса Атанасиу, Христоса Букороса, Тасоса Хатзивасилиу, Костаса А. Караманлиса, Янниса Кефалогианниса, Теофилоса Леонтаридиса, Нотиса Митаракиса, Катерины Папакости, Максимоса Сенетакиса, Костаса Скрекаса, Костаса Циараса, Димитриса Варцопулоса и Лакиса Василиадиса.

Один депутат проголосовал против снятия иммунитета Папакости, тогда как в каждом из остальных 12 случаев против предложения проголосовали по два депутата.

Скандал пошатнул правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, вынудив членов кабинета министров подать в отставку и ухудшив рейтинги партии "Новая Демократия".

Ранее Караманлис призвал депутатов снять с него иммунитет, заявив, что ему нечего скрывать.

"Я решительно настроен раз и навсегда очистить свое имя. Я прошу снять с меня иммунитет. Это самая большая ответственность, которую я несу перед собой, своей семьей, согражданами и своей партией", – сказал он депутатам.

"Обвинения против меня беспочвенны, потому что я не совершил ни одного преступления, потому что я невиновен и докажу свою невиновность, когда меня вызовут в компетентные органы, именно поэтому я прошу вас проголосовать за снятие моего иммунитета", – сказал Караманлис, который ушел в отставку с поста министра инфраструктуры и транспорта после железнодорожной катастрофы в Темпе в 2023 году.

Дело касается предполагаемого мошенничества с выплатами, осуществлявшимися ныне несуществующим государственным агентством OPEKEPE, которое администрировало сельскохозяйственные субсидии Европейского Союза.

Европейская прокуратура (EPPO) заявила, что обнаружила доказательства того, что греческие фермеры с помощью чиновников присваивали средства ЕС.

В прошлом году ЕС наложил на Грецию штраф в размере 392 млн евро за нецелевое использование сельскохозяйственных субсидий в период с 2016 по 2023 год агентством OPEKEPE.