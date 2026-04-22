Зеленський обговорив з главою Міноборони Іспанії посилення ППО та програму SAFE

Президент України Володимир Зеленський разом з міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес обговорили двосторонню оборонну співпрацю, зокрема спільне виробництво зброї, та військову підтримку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента України.

Серед тем обговорення – домовленості щодо співпраці між українськими та іспанськими компаніями оборонно-промислового комплексу, які були підписані під час візиту президента України до Іспанії минулого місяця. Зеленський висловив сподівання, що реалізація угод розпочнеться найближчим часом.

"Безумовно, ми зацікавлені в копродукції новітніх технологій разом з Іспанією. Наша група була в Іспанії щодо наших домовленостей щодо радарів – ми дуже очікуємо ці надходження в Україну й хочемо все це перевірити в бойових умовах", – сказав він.

Президент наголосив, що Україна також розраховує на розширення програми SAFE, за якою Київ отримує американське озброєння, закуплене країнами НАТО.

Глава держави також подякував Іспанії за підтримку української протиповітряної оборони, зокрема ракетами до систем Hawk і Patriot.

Під час зустрічі президент відзначив іспанську міністерку орденом княгині Ольги ІІІ ступеня за вагомий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Нагадаємо, під час візиту до Києва Роблес оголосила, що Іспанія передасть Україні 100 броньованих тактичних машин VAMTAC, а також партію 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

Як відомо, Іспанія у 2026 році планує надати військову допомогу Україні на суму 1 млрд євро.