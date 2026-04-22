Іспанія передасть Україні сотню бронемашин VAMTAC та боєприпаси

Іспанія цього року передасть Україні 100 броньованих тактичних машин VAMTAC, а також партію 155-міліметрових артилерійських боєприпасів.

Як передає "Європейська правда", про це оголосила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час свого візиту до Києва, повідомляє Cadena SER.

Постачання бронемашин та боєприпасів розпочнуться у травні, повідомила Роблес під час своєї зустрічі з українським міністром оборони Михайлом Федоровим. Броньовані автівки підуть на потреби українських прикордонників.

"Ця співпраця демонструє відданість нашої країни захисту демократичних цінностей, свободи та справедливого й тривалого миру", – заявила іспанська міністерка.

Роблес також оголосила, що цього місяця кількість українських військових, які пройшли навчання в Іспанії, перевищить 9 тисяч солдатів.

У рамках візиту до Києва іспанська міністерка оборони провела низку зустрічей з представниками влади України з метою зміцнення двостороннього співробітництва, а також взяла участь у покладанні квітів на честь захисників України біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі.

Нагадаємо, Іспанія у 2026 році планує надати військову допомогу Україні на суму 1 млрд євро.