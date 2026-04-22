Зеленский обсудил с главой Минобороны Испании усиление ПВО и программу SAFE

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с министром обороны Испании Маргаритой Роблес обсудили двустороннее оборонное сотрудничество, в частности совместное производство оружия, и военную поддержку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе президента Украины.

Среди тем обсуждения – договоренности о сотрудничестве между украинскими и испанскими компаниями оборонно-промышленного комплекса, которые были подписаны во время визита президента Украины в Испанию в прошлом месяце. Зеленский выразил надежду, что реализация соглашений начнется в ближайшее время.

"Безусловно, мы заинтересованы в копродукции новейших технологий вместе с Испанией. Наша группа была в Испании относительно наших договоренностей по радарам – мы очень ожидаем эти поступления в Украину и хотим все это проверить в боевых условиях", – сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина также рассчитывает на расширение программы SAFE, по которой Киев получает американское вооружение, закупленное странами НАТО.

Глава государства также поблагодарил Испанию за поддержку украинской противовоздушной обороны, в частности ракетами к системам Hawk и Patriot.

Во время встречи президент отметил испанского министра орденом княгини Ольги III степени за весомый вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, во время визита в Киев Роблес объявила, что Испания передаст Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC, а также партию 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

Как известно, Испания в 2026 году планирует предоставить военную помощь Украине на сумму 1 млрд евро.