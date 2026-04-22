ЗМІ: Фіцо не відвідає парад в Москві 9 травня, але все одно полетить в Росію

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вирішив не брати участі у військовому параді у Москві 9 травня, але не відмовляється від своєї поїздки до Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Dennik N з посиланням на заяву словацького прем’єра.

За словами Фіцо, він все ж планує бути у Москві 9 травня для того, щоб покласти квіти до пам’ятника Невідомому солдату.

Перед цим, 6 чи 7 травня, глава уряду Словаччини поїде до Мюнхена, щоб відвідати колишній концтабір Дахау.

Фіцо додав, що сподівається, що йому вдасться відвідати й Нормандію, що у Франції. Там він планує вшанувати пам’ять солдатів союзників.

Нагадаємо, у неділю, 19 квітня, Фіцо поскаржився, що Литва та Латвія не пропустять його літак через їхній повітряний простір для подорожі на військовий парад у Москві 9 травня. Згодом про таке рішення оголосила й Естонія.

Після цього уряд Словаччини звернувся до Польщі із запитом про дозвіл на проліт літака прем'єр-міністра Роберта Фіцо до Москви.

Минулого року країни Балтії також не пропустили літак з Фіцо до Москви через свій повітряний простір. Через заборону на проліт над територією країн Балтії рейс із Фіцо вирушив до Москви південним шляхом – через Угорщину, Румунію, Чорне море, Грузію та власне Росію.

Того року Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.