Фіцо проситься летіти до Москви через Польщу

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо хоче летіти до Москви на 9 травня через Польщу, раніше йому відмовили країни Балтії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Польща отримала від Словаччини запит про дозвіл на проліт літака прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви, повідомив речник МЗС Мацей Вевюр.

Як він зазначив, цей запит наразі аналізується.

Нагадаємо, у неділю, 19 квітня, Фіцо поскаржився, що Литва та Латвія не пропустять його літак через їхній повітряний простір для подорожі на військовий парад у Москві 9 травня.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Латвії, Литві та Естонії за таке рішення.

Минулого року країни Балтії також не пропустили літак з Фіцо до Москви через свій повітряний простір.

Через заборону на проліт над територією країн Балтії рейс із Фіцо вирушив до Москви південним шляхом – через Угорщину, Румунію, Чорне море, Грузію та власне Росію.