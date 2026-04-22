СМИ: Фицо не посетит парад в Москве 9 мая, но все равно полетит в Россию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил не участвовать в военном параде в Москве 9 мая, но не отказывается от поездки в Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Dennik N со ссылкой на заявление словацкого премьера.

По словам Фицо, он все же планирует быть в Москве 9 мая, чтобы возложить цветы к памятнику Неизвестному солдату.

Перед этим, 6 или 7 мая, глава правительства Словакии поедет в Мюнхен, чтобы посетить бывший концлагерь Дахау.

Фицо добавил, что надеется, что ему удастся посетить и Нормандию во Франции. Там он планирует почтить память солдат союзников.

Напомним, в воскресенье, 19 апреля, Фицо пожаловался, что Литва и Латвия не пропустят его самолет через свое воздушное пространство для поездки на военный парад в Москву 9 мая. Впоследствии о таком решении объявила и Эстония.

После этого правительство Словакии обратилось к Польше с запросом о разрешении на пролет самолета премьер-министра Роберта Фицо в Москву.

В прошлом году страны Балтии также не пропустили самолет с Фицо в Москву через свое воздушное пространство. Из-за запрета на пролет над территорией стран Балтии рейс с Фицо отправился в Москву южным маршрутом – через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию и собственно Россию.

В том году Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.