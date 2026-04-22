Немецкая армия закупит у Rheinmetall дроны-камикадзе на сумму 300 млн евро

Крупнейший немецкий производитель вооружения, компания Rheinmetall, будет поставлять Вооруженным силам Германии беспилотники, которые будут действовать как бомбы-камикадзе, кружа над районом поражения, а затем автономно пикируя для нанесения удара по цели.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Федеральное ведомство по вопросам оснащения, информационных технологий и эксплуатационной поддержки Бундесвера (BAAINBw) подписало соответствующий контракт на сумму 300 миллионов евро в Кобленце, сообщил производитель оружия из Дюссельдорфа.

Количество заказанных дронов является конфиденциальной информацией.

Начало поставок запланировано на первую половину 2027 года. Дроны будут производиться в Нойсе.

Заказ на модель FV-014 был размещен в рамках рамочного соглашения, объем которого, по данным информированных источников, составляет 1 млрд евро.

По данным производителя вооружения, дальность полета дронов составляет до 100 километров, а вес их боеголовки, включая детонатор, – примерно четыре килограмма.

Дрон может находиться в воздухе до 70 минут, наблюдая за целями.

Напомним, недавно заявление генерального директора немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера вызвало скандал. Паппергер заявил, что в украинском производстве дронов нет инноваций, и сравнил его с игрой в конструктор "Лего".

Президент Владимир Зеленский назвал странными слова руководителя концерна Rheinmetall. Он сказал, что конкурировать нужно не риторикой.

После резонанса в Rheinmetall заявили, что с уважением относятся к усилиям украинцев по защите от российского вторжения, особенно в условиях ограниченных ресурсов.