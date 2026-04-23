У Норвегії страйкують близько 2700 працівників готельно-ресторанної сфери

Новини — Четвер, 23 квітня 2026, 09:59 — Марія Ємець

Понад дві тисячі працівників готельно-ресторанної сфери у Норвегії оголосили страйк через суперечку щодо умов роботи, він зачепить десятки закладів у багатьох містах. 

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

У Норвезькій конфедерації профспілок заявили, що до страйку долучилися 2668 працівників готельно-ресторанної сфери з різних міст, щоб вимагати від роботодавців комфортніших умов.

В готелях Осло та Бергена – у тому числі найкращих готелях столиці  – страйк почався ще вихідними, серед останніх долучились страйкарі з Тронгейма і Тромсе. Загалом страйк зачіпає десятки готелів та ресторанів по всій території країни. 

Ключовими умовами страйкарів є підвищення заробітної плати та прискорення оплати за період, проведений на лікарняному.

