В Норвегии бастуют около 2700 работников гостинично-ресторанной сферы

Более двух тысяч работников гостинично-ресторанной сферы в Норвегии объявили забастовку из-за спора об условиях работы, она затронет десятки заведений во многих городах.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

В Норвежской конфедерации профсоюзов заявили, что к забастовке присоединились 2668 работников гостинично-ресторанной сферы из разных городов, чтобы требовать от работодателей комфортных условий.

В отелях Осло и Бергена – в том числе лучших отелях столицы – забастовка началась еще на выходных, среди последних присоединились забастовщики из Тронхейма и Тромсе. В общем забастовка затрагивает десятки отелей и ресторанов по всей территории страны.

Ключевыми условиями забастовщиков является повышение заработной платы и ускорение оплаты за период, проведенный на больничном.

