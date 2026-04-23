Буданов каже, що перемовників США все ще чекають у Києві

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що українська сторона чекає на американських перемовників у Києві.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у виступі під час 18-го Київського безпекового форуму, його цитує "Укрінформ".

Буданов зазначив, що Україна, як і раніше, очікує на візит до Києва спецпредставників американського президента Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

"Тут, в принципі, нічого не змінилося. Зрозуміло, всі бачать ситуацію, яка зараз відбувається у перемовинах між США та Іраном. Це накладає певні, скажімо так, проблеми на інтенсивність ведення перемовин тут. Але ми чекаємо їх у Києві. Це абсолютно відома всім інформація. І я думаю, що все ж таки це станеться", – зазначив Буданов.

Він також наголосив, що умови досягнення миру можуть бути абсолютно різні, проте ніхто Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра української території.

Нагадаємо, у середині квітня президент Володимир Зеленський визнав, що через війну з Іраном увага адміністрації Трампа та його перемовників тепер спрямована не на переговори щодо російсько-української війни.

Буданов раніше припускав, що американська делегація може прибути до Києва після Великодня.

Згодом Зеленський заявляв, що українська сторона не отримала підтвердження щодо дат візиту Віткоффа та Кушнера до Києва.