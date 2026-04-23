Буданов говорит, что переговорщиков США все еще ждут в Киеве

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская сторона ждет американских переговорщиков в Киеве.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в выступлении во время 18-го Киевского форума по безопасности, его цитирует "Укринформ".

Буданов отметил, что Украина по-прежнему ожидает визита в Киев спецпредставителей американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

"Здесь, в принципе, ничего не изменилось. Разумеется, все видят ситуацию, которая сейчас происходит в переговорах между США и Ираном. Это накладывает определенные, скажем так, проблемы на интенсивность ведения переговоров здесь. Но мы ждем их в Киеве. Это абсолютно известная всем информация. И я думаю, что все же это произойдет", – отметил Буданов.

Он также отметил, что условия достижения мира могут быть совершенно разные, однако никто Украине не пойдет на то, чтобы признать потерю даже миллиметра украинской территории.

Напомним, в середине апреля президент Владимир Зеленский признал, что из-за войны с Ираном внимание администрации Трампа и его переговорщиков теперь направлено не на переговоры по российско-украинской войне.

Буданов ранее предполагал, что американская делегация может прибыть в Киев после Пасхи.

Впоследствии Зеленский заявлял, что украинская сторона не получила подтверждения относительно дат визита Уиткоффа и Кушнера в Киев.