Сенат США вп’яте провалив резолюцію, яка мала обмежити дії Трампа проти Ірану

Республіканці в Сенаті США вп’яте завадили схвалити резолюцію про воєнні повноваження, яка мала обмежити можливості американського президента Дональда Трампа застосовувати подальші військові дії проти Ірану без дозволу Конгресу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

Сенат проголосував 51 голосом проти 46 за відхилення резолюції про воєнні повноваження.

Республіканці майже одностайно виступили проти резолюції, запропонованої демократами, яка забороняла б Трампу продовжувати військові операції проти Ірану.

Сенатор Ренд Пол був єдиним республіканцем, який підтримав резолюцію, тоді як Джон Феттерман був єдиним демократом, який проголосував проти.

Минулого тижня Сенат так само провалив голосування за ідентичний документ – 52 голосами проти 47, здебільшого за партійною ознакою.

Це стало п’ятою спробою демократів обмежити повноваження президента США у використанні військової сили за кордоном, чотири з яких стосувалися операцій проти Ірану, а одна – проти Венесуели.

Голосування за резолюції значною мірою є символічним, оскільки вони мають мало шансів стати законом. Навіть у разі схвалення обома палатами Конгресу, Трамп має право ветувати документ. Для подолання вето знадобиться дві третини голосів в Сенаті та Палаті представників, де більшість утримують республіканці.

Нагадаємо, одне з опитувань Reuters/Ipsos показало, що лише близько 27% американців схвалюють операцію США в Ірані.