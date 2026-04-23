Сенат США в пятый раз отклонил резолюцию, которая должна была ограничить действия Трампа против Ирана

Республиканцы в Сенате США в пятый раз помешали принять резолюцию о военных полномочиях, которая должна была ограничить возможности американского президента Дональда Трампа применять дальнейшие военные действия против Ирана без разрешения Конгресса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Hill.

Сенат проголосовал 51 голосом против 46 за отклонение резолюции о военных полномочиях.

Республиканцы почти единодушно выступили против резолюции, предложенной демократами, которая запрещала бы Трампу продолжать военные операции против Ирана.

Сенатор Рэнд Пол был единственным республиканцем, поддержавшим резолюцию, тогда как Джон Феттерман был единственным демократом, проголосовавшим против.

На прошлой неделе Сенат также провалил голосование по идентичному документу – 52 голосами против 47, в основном по партийному признаку.

Это стало пятой попыткой демократов ограничить полномочия президента США в использовании военной силы за рубежом, четыре из которых касались операций против Ирана, а одна – против Венесуэлы.

Голосование за резолюции в значительной степени носит символический характер, поскольку у них мало шансов стать законом. Даже в случае одобрения обеими палатами Конгресса, Трамп имеет право наложить вето на документ. Для преодоления вето потребуется две трети голосов в Сенате и Палате представителей, где большинство удерживают республиканцы.

Напомним, один из опросов Reuters/Ipsos показал, что лишь около 27% американцев одобряют операцию США в Иране.