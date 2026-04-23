Зеленський сподівається на перші гроші з 90 млрд євро від ЄС на початку червня

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що сподівається на отримання перших коштів із європейської позики Україні на 90 млрд євро наприкінці травня – на початку червня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ дорогою на неформальний саміт ЄС на Кіпрі.

Зеленського запитали, коли Україна може отримати перший транш із позики ЄС на 90 млрд євро, коли це рішення нарешті розблокують – що має статися у найближчі години.

"Перший транш ми будемо наближати, як тільки зможемо… щоб ми до кінця травня – початку червня отримали гроші", – сказав президент.

Він нагадав, що ці кошти важливі для фінансування української армії, оборонного виробництва, а також соціальної сфери.

"Віримо, що все буде розблоковано. Україна зробила все, що обіцяла, у терміни, які обіцяла", – додав Зеленський.

Такі ж орієнтовні терміни називав єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Нагадаємо, протягом 23 квітня очікується остаточне рішення, що розблокує позику ЄС на 90 млрд євро для України.

За останніми даними "ЄвроПравди", письмову процедуру ухвалення рішення щодо 90 млрд для України та 20-го пакета санкцій ЄС проти РФ продовжили на дві години.

З Братислави надійшли сигнали про те, що там більше не блокують рішення щодо нових санкцій проти РФ.