Зеленский надеется на первые деньги из 90 млрд евро от ЕС в начале июня

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что надеется на получение первых средств из европейского займа Украине на 90 млрд евро в конце мая – начале июня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ по дороге на неформальный саммит ЕС на Кипре.

Зеленского спросили, когда Украина может получить первый транш из займа ЕС на 90 млрд евро, когда это решение наконец разблокируют – что должно произойти в ближайшие часы.

"Первый транш мы будем приближать, как только сможем... чтобы мы до конца мая – начала июня получили деньги", – сказал президент.

Он напомнил, что эти средства важны для финансирования украинской армии, оборонного производства, а также социальной сферы.

"Верим, что все будет разблокировано. Украина сделала все, что обещала, в сроки, которые обещала", – добавил Зеленский.

Такие же ориентировочные сроки называл еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Напомним, в течение 23 апреля ожидается окончательное решение, которое разблокирует займ ЕС на 90 млрд евро для Украины.

По последним данным "ЕвроПравды", письменную процедуру принятия решения по 90 млрд для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против РФ продлили на два часа.

Из Братиславы поступили сигналы о том, что там больше не блокируют решение по новым санкциям против РФ.