Джерела: у 20-й пакет санкцій ЄС не увійшла повна заборона на морські послуги танкерам з РФ

Новини — Середа, 22 квітня 2026, 16:20 — Тетяна Висоцька, з Брюсселя

Новий, 20-й пакет санкцій не включатиме в себе повну заборону на надання морських послуг російським суднам, які перевозять сиру нафту та нафтопродукти, яка планувалася як один з найбільш потужних елементів пакета.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили кілька дипломатів ЄС, ознайомлених з фінальним вмістом 20-го пакета санкцій, який зараз перебуває в процесі затвердження за письмовою процедурою.

Повна заборона надання морських послуг у Європейському Союзі російським суднам, що перевозять нафту й нафтопродукти, як повідомили співрозмовники "ЄвроПравди", не увійшла до 20-го пакета санкцій проти Росії, як попередньо планувалося. 

Документ, який нині знаходиться в процесі ухвалення за письмовою процедурою, містить заяву про те, що вказана ініціатива загалом узгоджена та підтримана державами-членами ЄС, але не буде реалізована на практиці, поки на заборону морських послуг для російських танкерів не погодяться усі держави G7.

Натомість у 20-му пакеті планується, зокрема, заборона на ряд морських та фінансових послуг для танкерів та криголамів, які забезпечують перевезення скрапленого природного газу з Росії.

Також заплановано, що російські морські компанії не зможуть користуватися терміналами для скрапленого газу в Європі.

Окрім цього, за інформацією джерел "ЄвроПравди", росіянам буде заборонено купувати танкери в ЄС – а європейським компаніям не дозволятимуть перепродавати танкери російським.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС розпочав процес ухвалення надання Україні 90 млрд євро кредиту у 2026-27 роках, а також 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії за письмовою процедурою, яка триватиме до 23 квітня.

Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив, що постачання російської нафти до Угорщини відновилося у середу, 22 квітня – це було передумовою зняття угорського вето з кредиту та санкцій.

У Словаччині також очікують, що поставки російської нафти через відремонтований Україною нафтогін "Дружба" відновляться зранку 23 квітня.

Раніше у Єврокомісії заявляли, що ЄС може запровадити повну заборону морських послуг всім суднам, що транспортують російську нафту, навіть якщо такий крок не підтримають країни G7.

