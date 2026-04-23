"ЕП" стало известно, что содержит 20-й пакет санкций ЕС против России

20-й пакет санкций против России, утвержденный странами ЕС 23 апреля, содержит ограничения против "теневого флота", лиц и предприятий, поддерживающих военно-промышленный комплекс РФ, а также закладывает основу для дальнейшего запрета на морские услуги для поставки российской нефти.

Об этом корреспонденту "ЕвроПравды" сообщил чиновник ЕС на правах анонимности.

По информации источника, новый пакет содержит ограничения против 60 субъектов, которые поддерживают военные усилия РФ. В частности, в отношении них будут применять более жесткие экспортные ограничения, прежде всего для товаров двойного назначения.

Также ограничения вводятся против 20 кредитных или финансовых учреждений.

Кроме того, санкционный пакет закладывает основу для того, чтобы в дальнейшем запретить морские перевозки российской нефти. Эти шаги происходят в координации со странами G7.

Также в санкционный список внесли еще 46 судов "теневого флота" России.

Как сообщала "Европейская правда", Совет ЕС 23 апреля по письменной процедуре принял изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы, которые позволят предоставить Украине 90 млрд евро кредита в 2026-27 годах, а также 20-й пакет санкций ЕС против России.

Внесение изменений в долгосрочной финансовой рамки ЕС сняло последнее юридическое препятствие к предоставлению Украине кредита на сумму 90 млрд евро в течение текущего и следующего годов.

Новый, 20-й пакет санкций Евросоюза против России утвержден в том виде, в котором он был согласован еще в феврале 2025 года – в частности, как уже известно "ЕвроПравде", без полного запрета морских услуг для российских танкеров.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие 90 млрд евро кредита и 20-го пакета санкций ЕС против России.