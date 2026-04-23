Глава МИД Эстонии: начата работа над новым пакетом санкций против России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна на фоне окончательного утверждения 20-го пакета санкций ЕС против России сообщил, что работа над новым пакетом уже начата.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал на платформе X.

Эстонский министр приветствовал одобрение 20-го пакета санкций против РФ, который блокировали Венгрия и Словакия. Он подчеркнул, что ЕС не будет останавливаться и должен нацелиться на российскую энергетику, прежде всего морские перевозки нефти. Министр призвал ЕС ввести полный запрет на эти услуги.

"Россия финансирует свою агрессию за счет энергетики. Эти источники финансирования необходимо полностью перекрыть, в частности ввести полный запрет на морские перевозки ее нефти. Мы будем усиливать давление, пока Россия не прекратит войну и не вернется за свои границы. Работа над следующим пакетом санкций уже началась. Украина не одинока", – написал Тсахкна.

По данным источников "Европейской правды", 20-й пакет санкций против России, утвержденный странами ЕС 23 апреля, содержит ограничения против "теневого флота", лиц и предприятий, поддерживающих военно-промышленный комплекс РФ, а также закладывает основу для дальнейшего запрета на морские услуги для поставки российской нефти.

Совет ЕС 23 апреля по письменной процедуре принял изменения в долгосрочный бюджет ЕС на 2021-27 годы, которые позволят предоставить Украине 90 млрд евро кредита в 2026-27 годах, а также 20-й пакет санкций ЕС против России.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас после разблокирования кредита на 90 млрд евро для Украины заверила, что Европейский Союз будет поддерживать Украину до тех пор, пока глава Кремля Владимир Путин не поймет, что война "не имеет никаких перспектив".