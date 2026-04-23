Каллас: ЄС підтримуватиме Україну, доки Путін не зрозуміє безперспективність війни

Глава європейської дипломатії Кая Каллас після розблокування кредиту на 90 млрд євро для України запевнила, що Європейський Союз буде підтримувати Україну доти, доки очільник Кремля Владімір Путін не зрозуміє, що війна "не має жодних перспектив".

Про це вона написала у соцмережах, передає "Європейська правда".

Як відомо, Рада ЄС 23 квітня за письмовою процедурою ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки, які дозволять надати Україні 90 млрд євро кредиту у 2026-27 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

"Глухий кут подолано. Воєнна економіка Росії зазнає дедалі більшого тиску, тоді як Україна отримує потужну підтримку", – заявила Каллас після цього рішення.

Вона також запевнила, що ЄС надає Україні все необхідне, щоб утримувати свої позиції, "доки Путін не зрозуміє, що його війна не має жодних перспектив".

Новий, 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії затверджений у тому вигляді, в якому він був узгоджений ще в лютому 2025 року – зокрема, як вже відомо "ЄвроПравді", без повної заборони морських послуг для російських танкерів.

Ухваленню вказаних двох рішень передувало фізичне надходження російської нафти на територію Угорщини та Словаччини нафтопроводом "Дружба", після чого обидві країни поставили свої підписи.

Президент Володимир Зеленський сподівається на отримання перших коштів із європейської позики Україні на 90 млрд євро наприкінці травня – на початку червня.