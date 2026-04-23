Президент Румунії відреагував на відставку сімох міністрів

Президент Румунії Нікушор Дан заявив у четвер на Кіпрі, що офіційно не отримував заяв про відставку міністрів від Соціал-демократичної партії (PSD), зазначивши, що знає про сьогоднішні події і "очікував на них".

На запитання, чи збирається він скликати партії для подальших консультацій, Дан відповів, що "наступного тижня точно щось відбудеться".

Президент Румунії заявив, що поки що не отримував заяв про відставку міністрів від PSD. "Ні, офіційно – ні. Звичайно, я знаю, що сталося сьогодні, ми чекаємо на них і приймемо рішення", – сказав він.

"Я є посередником, я не хочу коментувати дії кожної з партій. Будь-що, що я скажу, буде упередженим на користь однієї чи іншої сторони", – наголосив Нікушор Дан.

Нікушор Дан не захотів відповідати на запитання, чи добре прем'єр-міністр Іліє Боложан виконував свої обов'язки. "Якби я дав вам відповідь, я б став на ту чи іншу сторону, а я хочу зберегти свій статус посередника", – сказав він.

Він зазначив, що розповість європейським лідерам те саме, що сказав румунським громадянам, а саме: "Румунія зберігає європейський курс, у нас є чотири прозахідні партії, які хочуть його зберегти, для нас SAFE, ОЕСР та PNRR є надзвичайно важливими, і з цього приводу існує консенсус".

"Інституції функціонують, і, так чи інакше, Румунія продовжить шлях, яким вона рухається", – наголосив президент.

У Румунії сім міністрів від Соціал-демократичної партії (PSD), яка була найбільшою в коаліції, подали у відставку о 14:00 23 квітня.

У понеділок Соціал-демократична партія Румунії проголосувала за відкликання своєї підтримки прем'єра Іліє Боложана та закликала його подати у відставку.

Після цього Іліє Боложан заявив про свої плани розпочати переговори з коаліційними партіями для формування уряду меншості.

Раніше ЗМІ повідомили, що керівна коаліція Румунії зіштовхнулась з проблемами на тлі того, як прем’єр-міністра Іліє Боложана закликають піти у відставку через жорсткий підхід до економії.