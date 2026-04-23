Президент Румынии отреагировал на отставку семи министров

Президент Румынии Никушор Дан заявил в четверг на Кипре, что официально не получал заявлений об отставке министров от Социал-демократической партии (PSD), отметив, что знает о сегодняшних событиях и "ожидал их".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

На вопрос, собирается ли он созвать партии для дальнейших консультаций, Дан ответил, что "на следующей неделе точно что-то произойдет".

Президент Румынии заявил, что пока не получал заявлений об отставке министров от PSD. "Нет, официально – нет. Конечно, я знаю, что произошло сегодня, мы ждем их и примем решение", – сказал он.

"Я являюсь посредником, я не хочу комментировать действия каждой из партий. Все, что я скажу, будет предвзятым в пользу той или иной стороны", – подчеркнул Никушор Дан.

Никушор Дан не захотел отвечать на вопрос, хорошо ли премьер-министр Илие Боложан выполнял свои обязанности. "Если бы я дал вам ответ, я бы встал на ту или иную сторону, а я хочу сохранить свой статус посредника", – сказал он.

Он отметил, что расскажет европейским лидерам то же самое, что сказал румынским гражданам, а именно: "Румыния сохраняет европейский курс, у нас есть четыре прозападные партии, которые хотят его сохранить, для нас SAFE, ОЭСР и PNRR чрезвычайно важны, и по этому поводу существует консенсус".

"Институты функционируют, и, так или иначе, Румыния продолжит путь, по которому она движется", – подчеркнул президент.

В Румынии семь министров от Социал-демократической партии (PSD), которая была крупнейшей в коалиции, подали в отставку в 14:00 23 апреля.

В понедельник Социал-демократическая партия Румынии проголосовала за отзыв своей поддержки премьера Илие Боложана и призвала его подать в отставку.

После этого Илие Боложан заявил о своих планах начать переговоры с коалиционными партиями для формирования правительства меньшинства.

Ранее СМИ сообщили, что правящая коалиция Румынии столкнулась с проблемами на фоне того, как премьер-министра Илие Боложана призывают уйти в отставку из-за жесткого подхода к экономии.