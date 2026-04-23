Журі Венеційської бієнале виключило РФ з претендентів на нагороди, але не заборонило участь

Росія та Ізраїль також виключені з конкурсу на здобуття Золотого та Срібного левів Венеційської бієнале.

Таке рішення ухвалило журі 61-ї Міжнародної художньої виставки Венеціанської бієнале, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Adnkronos.

Журі вирішило, що країни, лідери яких наразі звинувачуються Міжнародним кримінальним судом у злочинах проти людяності, будуть виключені з розгляду на отримання головних нагород, які будуть вручені 9 травня.

У тексті рішення зазначається, що журі визнає "відповідальність за історичну роль Бієнале як платформи, що пов’язує мистецтво з нагальними проблемами сучасності".

Журі Бієнале не втручається у питання присутності національних павільйонів, а обмежує свою діяльність вибором головних нагород, зокрема "Золотого лева".

Як повідомляла "Європейська правда", Україна попросила Італію не видавати візи російським учасникам Венеційської бієнале.

Загалом понад 20 країн Європи закликали не допускати Росію до участі у Венеційській бієнале

Ще в середині березня у Єврокомісії оголосили, що призупинять грант на 2 млн євро, наданий Фонду Бієнале, якщо Росія візьме участь у мистецькій виставці 2026 року. 23 квітня стало відомо, що Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (EACEA) надіслало листа до фонду Biennale di Venezia про намір припинити наданий йому грант.

Україна закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках.