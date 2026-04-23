Жюри Венецианской биеннале исключило Россию из числа претендентов на награды, но не запретило участие

Россия и Израиль также исключены из конкурса на получение Золотого и Серебряного львов Венецианской биеннале.

Такое решение приняло жюри 61-й Международной художественной выставки Венецианской биеннале, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Adnkronos.

Жюри решило, что страны, лидеры которых в настоящее время обвиняются Международным уголовным судом в преступлениях против человечности, будут исключены из рассмотрения на получение главных наград, которые будут вручены 9 мая.

В тексте решения отмечается, что жюри признает "ответственность за историческую роль Биеннале как платформы, связывающей искусство с насущными проблемами современности".

Жюри Биеннале не вмешивается в вопрос присутствия национальных павильонов, а ограничивает свою деятельность выбором главных наград, в частности "Золотого льва".

Как сообщала "Европейская правда", Украина попросила Италию не выдавать визы российским участникам Венецианской биеннале.

Всего более 20 стран Европы призвали не допускать Россию к участию в Венецианской биеннале

Еще в середине марта в Еврокомиссии объявили, что приостановят грант на 2 млн евро, предоставленный Фонду Биеннале, если Россия примет участие в художественной выставке 2026 года. 23 апреля стало известно, что Европейское исполнительное агентство по вопросам образования и культуры (EACEA) направило письмо в фонд Biennale di Venezia о намерении прекратить предоставленный ему грант.

Украина призвала организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение относительно участия Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которая была продемонстрирована в 2022–2024 годах.