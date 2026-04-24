Румунія екстрадувала ексзаступника голови спецслужби Молдови, якого вдома чекає в'язниця

Румунія передала Молдові колишнього заступника голови Служби інформації та безпеки Молдови Александру Белана, якого визнали винним у розкритті держтаємниці і засудили до майже 1,5 року ув’язнення.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

24 квітня Белана, який перебував під вартою у Бухаресті, забрали із в’язниці та повезли на кордон для передачі уповноваженим органам влади Молдови після рішення суду про його екстрадицію.

Белана затримали у вересні 2025 року після розслідування, яке викрило його у переданні засекреченої інформації співробітнику КДБ Білорусі. Після суду, у якому Белан брав участь дистанційно, та вироку у Молдові Кишинів попросив про його екстрадицію.

