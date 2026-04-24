Румыния экстрадировала экс-замглавы спецслужбы Молдовы, которого дома ждет тюрьма

Румыния передала Молдове бывшего заместителя председателя Службы информации и безопасности Молдовы Александру Бэлана, которого признали виновным в раскрытии гостайны и приговорили к почти 1,5 годам заключения.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

24 апреля Белана, который находился под стражей в Бухаресте, забрали из тюрьмы и повезли на границу для передачи уполномоченным органам власти Молдовы после решения суда о его экстрадиции.

Белана задержали в сентябре 2025 года после расследования, которое разоблачило его в передаче засекреченной информации сотруднику КГБ Беларуси. После суда, в котором Бэлан принимал участие дистанционно, и приговора в Молдове Кишинев попросил о его экстрадиции.

