На Близький Схід прибув авіаносець США USS George H.W. Bush, що є вже третім таким судном у регіоні.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Центральне командування США, що координує усі дії американських сил на Близькому Сході, повідомило про прибуття у регіон вже третього авіаносця, USS George H.W. Bush класу Nimitz.

"Джордж Буш" є найновішим американським авіаносцем свого класу. Він може нести до 80 літаків і має понад 5500 членів екіпажу (моряків та екіпажів повітряних засобів).

Конкретні плани щодо перебування та розташування авіаносця не розкривають.

Зазначають, що така масштабна присутність американських авіаносців у регіоні є найбільшою за останні понад 20 років.

Передислокація авіаносця вочевидь запланована як ще один сигнал Тегерану на тлі спроб адміністрації Трампа примусити іранське керівництво до бажаних поступок.

Неофіційно повідомляють, що США готують план нових ударів, якщо спроби домовитись з Іраном знову зірвуться.

Нещодавно американський авіаносець Gerald R. Ford, залучений до кампанії проти Ірану, встановив рекорд перебування в місії з часів війни у В’єтнамі. Після короткого виходу на ремонт у хорватському порту він знову повернувся на Близький Схід, та, наскільки відомо, перебуває у Червоному морі. Не виключено, що "Джордж Буш" прибув для того, аби екіпаж "Форда" нарешті міг перепочити.



