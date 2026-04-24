ЗМІ: США готують план нових ударів, якщо спроби домовитись з Іраном знову зірвуться

Військове командування США готує плани нових ударів по силах Ірану в районі Ормузької протоки, якщо поточна пауза у бойових діях завершиться без будь-яких домовленостей.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

За словами низки співрозмовників, американське командування готує план ударів по силах і засобах Ірану на випадок зриву поточного перемир’я.

Передусім йдеться про район Ормузької протоки та південну акваторію Перської затоки, а також Оманську затоку.

Ключовими цілями розглядаються дрібні ударні катери, судна, що використовуються для мінування акваторії та інші засоби, які дозволяють Ірану блокувати безпечний рух через Ормузьку протоку.

Раніше CNN повідомляли, що значна частина берегових засобів ППО Ірану вціліла після перших ударів США.

Низка співрозмовників телеканалу висловлюють скепсис щодо того, що така потенційна серія ударів сама по собі буде достатньою для розблокування цивільного судноплавства через Ормузьку протоку.

Окрім того, варіанти дій включають удари по інфраструктурі подвійного призначення – чим вже погрожував Трамп, або точкові удари для ліквідації осіб з військово-політичного керівництва Ірану, які, на думку адміністрації, є перешкодою для бажаного результату перемовин.

Також неофіційно повідомляли, що Іран встановив ще більше мін в Ормузькій протоці, та що Штати за час кампанії вистріляли понад 1000 ракет Tomahawk і до 2000 критично важливих ракет протиповітряної оборони.