У новому уряді Угорщини вперше в історії буде незрячий міністр

У складі нового уряду Угорщини буде незрячий міністр – що стане першим таким випадком у новітній історії країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив Петер Мадяр, лідер опозиційної "Тиси" і майбутній прем’єр країни.

Мадяр розкрив свої кандидатури на міністрів транспорту та соціальних і сімейних питань та заявив, що пізніше протягом дня назве майбутнього міністра освіти.

"Вперше в історії Угорщини Міністерство соціальних і сімейних питань, яке опікується також питаннями доступності та рівних можливостей, буде очолювати незрячий угорець – Вілмош Катай-Немет", – повідомив лідер "Тиси".

Він розповів, що Катай-Немет втратив зір у 16 років внаслідок нещасного випадку, але після того доклав зусиль, щоб залишитися активним у житті – здобув юридичну освіту і досі мав юридичну практику, а також здобув чорний пояс з айкідо.

"Як людина із зоровою інвалідністю, він з власного досвіду знає про виклики, з якими стикаються люди з інвалідністю, тож рівні можливості будуть для нього пріоритетним питанням. Він приєднався до "Тиси" у 2024 році, а на виборах 12 квітня переміг як індивідуальний кандидат на окрузі Чепель", – зазначив Мадяр.

У 2024 році у Словенії почала працювати перша в історії незряча людина на посаді посла Великої Британії.

Нагадаємо, уряд Мадяра має розпочати роботу 9 травня.

