Мелоні про участь Путіна в саміті G20: це він має робити кроки назустріч, а не ми

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розкритикувала намір адміністрації США запросити правителя РФ Владіміра Путіна на саміт G20 в Маямі.

Про це Мелоні сказала у спілкуванні з пресою перед неформальною зустріччю лідерів ЄС на Кіпрі, передає "Європейська правда".

Глава італійського уряду заявила, що зараз не час робити кроки назустріч Путіну, а навпаки – вимагати поступок від нього.

Мелоні також нагадала, що США в останні місяці вже зробили чимало таких кроків щодо Росії, але у відповідь не побачили зустрічних заходів.

"Що стосується Путіна на саміті G20, то я вважаю, що саме зараз ми маємо попросити Путіна зробити кілька кроків назустріч, а не самим робити їх. Американці, особливо протягом останніх місяців, зробили, скажімо так, кілька кроків назустріч Росії, а з іншого боку ми не побачили стільки ж кроків у відповідь. Я вважаю, що саме зараз настав час вимагати їх", – заявила прем’єрка.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати мають намір запросити правителя Росії Владіміра Путіна на саміт лідерів країн G20, який заплановано на грудень на гольф-курорті президента Дональда Трампа у Маямі, хоча запрошення ще не надіслано.

Державний департамент США зазначив у своїй заяві, що президент Дональд Трамп "чітко дав зрозуміти, що Росія може брати участь у всіх засіданнях "Великої двадцятки", оскільки США зосереджені на проведенні успішного та продуктивного саміту".

Нагадаємо, в березні Трамп повідомив, що провів "хорошу" телефонну розмову з Путіним, в якій вони обговорили війну в Україні та ескалацію на Близькому Сході.