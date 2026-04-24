ЗМІ: німецькі прокурори розслідують масштабну фішингову атаку на Signal

У Німеччині розслідують масштабну фішингову атаку на користувачів месенджера Signal, жертвами якої могли стати політики.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Як зазначається, розслідування веде Генеральна прокуратура в Карлсруе за підозрою у шпигунській діяльності ще з лютого.

За даними журналістів, зловмисники зламали обліковий запис у Signal голови Бундестагу Юлії Кльокнер.

Інцидент викликав значний резонанс, адже вона входить до керівництва ХДС, члени якого активно використовують месенджер для комунікації, зокрема й канцлер Фрідріх Мерц. Водночас його акаунт, за попередніми даними, не був скомпрометований.

За інформацією співрозмовників, атаки зачепили депутатів майже всіх фракцій Бундестагу. Зокрема соціал-демократи та ліві підтвердили, що деякі їхні члени стали жертвами фішингу.

Загалом уже ідентифіковано понад 300 потенційних жертв, однак масштаби інциденту можуть бути значно більшими.

Варто нагадати, що нещодавно Міністерство оборони Німеччини обмежило використання мобільних телефонів у штаб-квартирі відомства на тлі побоювання загрози шпигунства з боку Росії та Китаю.

У березні у Нідерландах та Португалії попередили про масштабну атаку хакерів проти користувачів ​WhatsApp і Signal, що спрямована передусім на отримання доступу до облікових записів урядовців, дипломатів та військових.