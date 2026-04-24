СМИ: немецкие прокуроры расследуют масштабную фишинговую атаку на Signal

В Германии расследуют масштабную фишинговую атаку на пользователей мессенджера Signal, жертвами которой могли стать политики.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Как отмечается, расследование ведет Генеральная прокуратура в Карлсруэ по подозрению в шпионской деятельности еще с февраля.

По данным журналистов, злоумышленники взломали учетную запись в Signal председателя Бундестага Юлии Клекнер.

Инцидент вызвал значительный резонанс, ведь она входит в руководство ХДС, члены которого активно используют мессенджер для коммуникации, в том числе и канцлер Фридрих Мерц. При этом его аккаунт, по предварительным данным, не был скомпрометирован.

По информации собеседников, атаки затронули депутатов почти всех фракций Бундестага. В частности социал-демократы и левые подтвердили, что некоторые их члены стали жертвами фишинга.

Всего уже идентифицировано более 300 потенциальных жертв, однако масштабы инцидента могут быть значительно больше.

Стоит напомнить, что недавно Министерство обороны Германии ограничило использование мобильных телефонов в штаб-квартире ведомства на фоне опасения угрозы шпионажа со стороны России и Китая.

В марте в Нидерландах и Португалии предупредили о масштабной атаке хакеров против пользователей WhatsApp и Signal, направленной прежде всего на получение доступа к учетным записям чиновников, дипломатов и военных.