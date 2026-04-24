Європейські слідчі розпочали розслідування щодо скандального експосла Британії у США

Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) розпочало розслідування щодо експосла Британії у США Пітера Мендельсона у зв’язку з можливим шахрайством.

Це OLAF підтвердило The Telegraph, пише "Європейська правда".

Європейське бюро з боротьби з шахрайством підтвердило, що розпочало офіційне розслідування щодо колишнього члена Палати лордів від Лейбористської партії у зв’язку з можливим шахрайством, корупцією або серйозними порушеннями, пов’язаними з його перебуванням на посаді комісара ЄС з питань торгівлі.

Мендельсон обіймав посаду комісара з 2004 по 2008 рік, після чого колишній прем'єр-міністр Гордон Браун надав йому довічний титул пера та повернув його до уряду на посаду міністра бізнесу.

Зараз слідчі OLAF вивчають документи справи засудженого американського фінансиста-педофіла Джеффрі Епштейна, щоб встановити, чи мали місце якісь порушення під час його перебування на посаді комісара.

Варто зазначити, що нещодавно у Британії спалахнула нова хвиля скандалу щодо експосла Британії в США – після того, як стало відомо, що Мендельсон перед своїм призначенням на посаду не пройшов перевірку на безпеку, однак посадовці Міністерства закордонних справ не повідомили про це уряд.

Нагадаємо, наприкінці січня прем'єрство Кіра Стармера вже перебувало під загрозою після того, як Міністерство юстиції США опублікувало нові файли у справі засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна. З них випливає, що призначений Стармером на посаду посла у США Мендельсон надсилав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

20 квітня писали, що документи, які опублікував уряд Великої Британії, свідчать, що прем’єр-міністру країни радили перевірити експосла Британії у США перед призначенням на посаду.

