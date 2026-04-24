Европейские следователи начали расследование в отношении бывшего посла Британии в США

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) начало расследование в отношении бывшего посла Великобритании в США Питера Мендельсона в связи с возможным мошенничеством.

Об этом OLAF сообщило The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством подтвердило, что начало официальное расследование в отношении бывшего члена Палаты лордов от Лейбористской партии в связи с возможным мошенничеством, коррупцией или серьезными нарушениями, связанными с его пребыванием на посту комиссара ЕС по вопросам торговли.

Мендельсон занимал должность комиссара с 2004 по 2008 год, после чего бывший премьер-министр Гордон Браун присвоил ему пожизненный титул пера и вернул его в правительство на должность министра бизнеса.

Сейчас следователи OLAF изучают документы дела осужденного американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, чтобы установить, имели ли место какие-либо нарушения во время его пребывания на посту комиссара.

Стоит отметить, что недавно в Великобритании разразилась новая волна скандала вокруг экс-посла Великобритании в США – после того, как стало известно, что Мендельсон перед своим назначением на должность не прошел проверку на безопасность, однако чиновники Министерства иностранных дел не сообщили об этом правительству.

Напомним, в конце января премьерство Кира Стармера уже находилось под угрозой после того, как Министерство юстиции США опубликовало новые файлы по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна. Из них следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Мендельсон передавал Эпштейну детали конфиденциальных экономических обсуждений британского правительства.

20 апреля сообщалось, что документы, опубликованные правительством Великобритании, свидетельствуют о том, что премьер-министру страны советовали проверить бывшего посла Великобритании в США перед назначением на должность.

