ЗМІ: Стармеру радили перевірити Мендельсона перед призначенням послом у США

Документи, які опублікував уряд Великої Британії, свідчать, що прем’єр-міністру країни Кіру Стармеру радили перевірити експосла Британії у США Пітера Мендельсона перед призначенням на посаду.

Про це пише Sky News.

У документах міститься лист від тодішнього секретаря кабінету міністрів Саймона Кейса, в якому викладено процедуру, що передує призначенню.

Він радив Стармеру, щоб така політична фігура, як Мендельсон, пройшла перевірку на відповідність вимогам національної безпеки перед офіційним призначенням.

"Ви повинні надати нам ім'я особи, яку ви хотіли б призначити, і ми розробимо план для отримання нею необхідних допусків до секретної інформації та проведемо ретельну перевірку щодо будь-яких потенційних конфліктів інтересів або інших питань, про які вам слід знати перед тим, як підтвердити свій вибір", – писав тоді він прем'єру.

Ця записка була надіслана прем'єр-міністру 11 листопада 2024 року.

Мендельсон був оголошений кандидатом прем'єр-міністра на посаду посла у США 20 грудня 2024 року, і перевірка відбулася після цього.

Згодом з'ясувалося, що Мендельсон, якого пізніше було звільнено з цієї посади після того, як з'явилися нові подробиці про його стосунки з фінансистом-педофілом Джеффрі Епштейном, не пройшов цю процедуру.

Однак, як зазначається, він отримав допуск до секретної інформації від вищого посадовця Міністерства закордонних справ.

Новий скандал поновив заклики про відставку прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, зокрема серед опозиційних політиків.

Стармер, який раніше запевняв у дотриманні всіх процедур під час призначення Мендельсона, назвав неприйнятним те, що йому особисто не повідомили про проблеми з безпековою перевіркою, доки це не вийшло на загал минулого тижня. У офісі прем’єра запевнили, що він не планує йти у відставку.

20 квітня очікується, що Стармер виступить перед парламентом на тлі закликів до відставки після нового витку скандалу довкола призначення Мендельсона.

Читайте також: "Чорний лебідь" для Стармера: чи призведе справа Епштейна до відставки прем'єра Британії.