В Косово осудили участников смертельного вооруженного нападения, произошедшего в 2023 году

В пятницу, 24 апреля, суд в Приштине признал виновными в терроризме троих мужчин в связи с нападением, произошедшим в 2023 году на севере Косово.

Суд приговорил Благое Спасоевича и Владимира Толича к пожизненному заключению, а Душана Максимовича – к 30 годам лишения свободы.

"С помощью этого хорошо организованного плана и применения насилия с использованием тяжелого оружия они пытались отделить северную часть Косово, а именно муниципалитеты, населенные преимущественно сербами, и присоединить эту часть территории к Сербии", – заявил судья Нгадхним Арни.

Как отмечается, более 40 других лиц также фигурируют в обвинении, но остаются на свободе; косовские власти считают, что они скрываются в Сербии.

"Теперь Сербия должна ответить за свою политическую, финансовую и логистическую роль в этой агрессии", – заявил министр внутренних дел Косово Хелал Свекла после оглашения приговора.

Речь идет об инциденте, произошедшем в сентябре 2023 года. Тогда произошла вооруженная стычка между косовскими сербами и полицией Косово – официальная Приштина трактует эти события как попытку гибридной атаки, организованной Белградом, своего рода аналог российских "зеленых человечков".