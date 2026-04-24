Єврокомісар: США не налаштовані повторно послаблювати нафтові санкції проти Росії

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович після зустрічей з американськими посадовцями у Вашингтоні заявив, що США не планують вдруге продовжувати дію винятку з санкцій проти російської нафти, запровадженого через війну на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", єврокомісар заявив на пресконференції під час свого візиту до США.

Шефчович заявив, що порушував питання щодо санкцій проти Росії під час зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

За словами єврокомісара, Бессент дав зрозуміти, що послаблення санкцій не повториться ще раз. Американський міністр також пояснив, що Вашингтон пішов на такий крок через звернення кількох країн "з низьким рівнем доходів".

"Я не можу говорити від його імені, але, як я чітко зрозумів, це не повториться в майбутньому, і це було зроблено також тому, що кілька країн з низьким рівнем доходів опинилися в надзвичайно скрутному становищі", – розповів Шефчович про розмову з Бессентом.

Нагадаємо, 18 квітня США ще на 30 днів скасували санкції щодо російської нафти, яка вже була завантажена на танкери та перебувала в морі.

При цьому варто зазначити, що представники американської адміністрації публічно запевняли, що не збираються продовжувати дію винятків із санкцій для російської нафти.

Цього тижня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що продовжив винятки з нафтових санкцій проти Росії та Ірану після запитів "вразливих" країн, які постраждали від блокади Ормузької протоки.