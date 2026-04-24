Еврокомиссар: США не намерены вновь ослаблять нефтяные санкции против России

Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович после встреч с американскими чиновниками в Вашингтоне заявил, что США не планируют во второй раз продлевать действие исключения из санкций против российской нефти, введенного из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", еврокомиссар заявил на пресс-конференции во время своего визита в США.

Шефчович заявил, что поднимал вопрос о санкциях против России во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом.

По словам еврокомиссара, Бессент дал понять, что ослабление санкций не повторится еще раз. Американский министр также пояснил, что Вашингтон пошел на такой шаг из-за обращения нескольких стран "с низким уровнем доходов".

"Я не могу говорить от его имени, но, как я четко понял, это не повторится в будущем, и это было сделано также потому, что несколько стран с низким уровнем доходов оказались в чрезвычайно затруднительном положении", – рассказал Шефчович о разговоре с Бессентом.

Напомним, 18 апреля США еще на 30 дней отменили санкции в отношении российской нефти, которая уже была загружена на танкеры и находилась в море.

При этом стоит отметить, что представители американской администрации публично уверяли, что не собираются продлевать действие исключений из санкций для российской нефти.

На этой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что продлил исключения из нефтяных санкций против России и Ирана после запросов "уязвимых" стран, пострадавших от блокады Ормузского пролива.