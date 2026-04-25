Аніта Орбан стане заступницею Мадяра в новому уряді Угорщини

Аніта Орбан, яка очолить МЗС в новому уряді Угорщини, буде також обіймати посаду віцепрем’єр-міністра в уряді Петера Мадяра.

Про це Мадяр розповів у суботу в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Мадяр повідомив, що окрім виконання обов’язків міністра закордонних справ, Аніта Орбан, яка є однофамілицею Віктора Орбана, також обійматиме посаду віцепрем’єр-міністра в уряді "Тиси".

"Під час відсутності прем’єр-міністра віцепрем’єр-міністр повністю представлятиме його на засіданнях уряду та інших офіційних заходах", – зазначив Мадяр.

Він додав, що сьогодні Аніта Орбан перебуває в Брюсселі, де разом з Андрашем Карманом, Іштваном Капітані та Мартоном Меллетей-Барною проводить переговори з керівництвом Європейської комісії щодо виділення Угорщині коштів з фондів ЄС.

Очікується, що новий парламент Угорщини збереться на установче засідання 9 травня. Тоді Петер Мадяр буде затверджений прем'єр-міністром.

Варто зазначити, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже контактував з Анітою Орбан.

Нагадаємо, контакти "Європравди" переконують, що Аніта Орбан – дуже ціннісна євроатлантистка і має тверді антипутінські переконання. Вона володіє російською мовою та вивчала Russian studies з американської позиції.

