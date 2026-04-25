Анита Орбан станет заместителем Мадьяра в новом правительстве Венгрии

Анита Орбан, которая возглавит МИД в новом правительстве Венгрии, также займет пост вице-премьер-министра в правительстве Петера Мадьяра.

Об этом Мадьяр рассказал в субботу в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Мадьяр сообщил, что помимо выполнения обязанностей министра иностранных дел, Анита Орбан, которая является однофамилицей Виктора Орбана, также будет занимать должность вице-премьер-министра в правительстве "Тисы".

"Во время отсутствия премьер-министра вице-премьер-министр будет полностью представлять его на заседаниях правительства и других официальных мероприятиях", – отметил Мадьяр.

Он добавил, что сегодня Анита Орбан находится в Брюсселе, где вместе с Андрашем Карманом, Иштваном Капитани и Мартоном Меллетей-Барной ведет переговоры с руководством Европейской комиссии о выделении Венгрии средств из фондов ЕС.

Ожидается, что новый парламент Венгрии соберется на учредительное заседание 9 мая. Тогда Петер Мадьяр будет утвержден премьер-министром.

Стоит отметить, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже контактировал с Анитой Орбан.

Напомним, источники "Европравды" утверждают, что Анита Орбан – убежденная евроатлантистка и имеет твердые антипутинские убеждения. Она владеет русским языком и изучала Russian studies с американской позиции.

Подробнее читайте в статье "ЕП": Перезагрузка Венгрии. Что изменит для Украины поражение Орбана и чего ждать от Мадьяра