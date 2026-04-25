Франция и Греция обновили своё оборонное соглашение

Франция и Греция продлили своё оборонное соглашение, укрепив связи в то время, когда европейские страны стремятся ещё больше усилить стратегию сдерживания.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Обе страны договорились продлить действие оборонного соглашения, впервые подписанного в 2021 году, еще на пять лет и предусмотрели его автоматическое продление.

Правительства обеих стран также подписали ряд других соглашений о дальнейшем укреплении сотрудничества в таких сферах, как внешняя политика, а также совместную декларацию о намерениях наладить сотрудничество в области ядерных технологий.

"Франко-греческие отношения являются живым примером того, что европейцам нужно больше покупать европейское, больше производить европейское и больше внедрять европейские инновации", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах в субботу.

Оригинальный греко-французский оборонный пакт, подписанный пять лет назад, предшествовал всем недавним значительным геополитическим перегруппировкам и был, в определенном смысле, "предшественником более широкой потребности в стратегической автономии для нашего континента в целом", отметил Мицотакис.

Вопрос укрепления оборонного потенциала стал гораздо острее в последние годы. Вторжение России в Украину и война в Иране стали экзистенциальными вызовами для Европейского Союза, особенно на фоне растущей неопределенности в отношении трансатлантических связей и угроз со стороны США о возможном выходе из НАТО.

Стороны также договорились о контракте на модернизацию ракет компанией MBDA и подписали меморандум о взаимопонимании по совместной разработке семи ветроэнергетических проектов в центральной Греции.

Напомним, соглашение 2021 года включало пункт о взаимной обороне и обязательство Греции приобрести французские военные корабли на сумму не менее 3 млрд евро.

СМИ сообщали, что во время визита Макрон предложит Греции передать Украине 43 истребителя Mirage в обмен на выгодную сделку.