У Держдепі США наголосили на пріоритеті ядерної безпеки на ЧАЕС до річниці аварії

Державний департамент США виступив із заявою до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, в якій наголосив на пріоритетності ядерної безпеки на ЧАЕС та в усьому світі.

Як пише "Європейська правда", ця заява була опублікована на сайті Держдепу.

У відомстві висловили шану рятувальникам та постраждалим з України, Білорусі та Росії, "які зіткнулися з цією трагедією лоб в лоб і продовжують боротися з її наслідками сьогодні".

"Сполучені Штати відреагували на кризу, допомагаючи з ліквідацією наслідків катастрофи та локалізацією на об'єкті. Ми продовжуємо надавати пріоритет ядерній безпеці на об'єкті та в усьому світі сьогодні", – йдеться у заяві.

У Держдепі додали, що аварія на Чорнобильській атомній електростанції спонукала США та партнерів створити сильніші міжнародні стандарти та кращі протоколи безпеки на ядерних об’єктах.

"Атомна енергетика повинна залишатися у відповідальних руках, відданих прозорості. Сполучені Штати є лідером у забезпеченні безпеки, надійності та безпеки ядерної енергетики в майбутньому", – наголосили в Держдепі.

Напередодні глава дипломатії ЄС Кая Каллас та Європейська комісія виступили зі спільною заявою до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи, в якій закликали Росію зупинити атаки на ядерні об’єкти в Україні.

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого 2025 року російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції, пошкодження саркофага були суттєві.

За попередніми підрахунками, які озвучив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро минулого місяця, витрати на ремонтні роботи на арці-укритті становитимуть близько 500 мільйонів євро.