В Госдепе США подчеркнули приоритет ядерной безопасности на ЧАЭС в годовщину аварии

Государственный департамент США выступил с заявлением к 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы, в котором подчеркнул приоритет ядерной безопасности на ЧАЭС и во всем мире.

Как пишет "Европейская правда", это заявление было опубликовано на сайте Госдепа.

В ведомстве выразили уважение спасателям и пострадавшим из Украины, Беларуси и России, "которые столкнулись с этой трагедией лицом к лицу и продолжают бороться с ее последствиями сегодня".

"Соединенные Штаты отреагировали на кризис, помогая с ликвидацией последствий катастрофы и локализацией на объекте. Мы продолжаем уделять приоритетное внимание ядерной безопасности на объекте и во всем мире сегодня", – говорится в заявлении.

В Госдепе добавили, что авария на Чернобыльской атомной электростанции побудила США и партнеров создать более строгие международные стандарты и лучшие протоколы безопасности на ядерных объектах.

"Атомная энергетика должна оставаться в ответственных руках, приверженных прозрачности. Соединенные Штаты являются лидером в обеспечении безопасности, надежности и защиты ядерной энергетики в будущем", – подчеркнули в Госдепе.

Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас и Европейская комиссия выступили с совместным заявлением к 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы, в котором призвали Россию прекратить атаки на ядерные объекты в Украине.

Напомним, в ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции, повреждения саркофага были существенными.

По предварительным подсчетам, озвученным министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро в прошлом месяце, расходы на ремонтные работы на арке-укрытии составят около 500 миллионов евро.